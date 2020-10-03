ارتفاع معدل الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية كشفت أن معدل حالات الانتحار بين جنود الجيش الأمريكي الموجودين في الخدمة ارتفع بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت الشبكة أن نسبة الجنود الأمريكيين الذين أقدموا على الانتحار منذ شهر مارس الماضي كانت أعلى بكثير من المعدل الشهري المسجل على مدى خمس سنوات.

وأوضحت أن 114 حالة انتحار بين الجنود الموجودين في الخدمة سجلت اعتبارا من تاريخ الـ 31 من أغسطس الماضي في ارتفاع من 88 حالة سجلت في الفترة ذاتها العام الماضي.

ولفتت سي ان ان إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة في صفوف القوات الأمريكية بشكل إجمالي بما في ذلك قوات الحرس الوطني والاحتياط بلغ 200 حالة منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخ الـ 31 من أغسطس الماضي في ارتفاع من 166 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت يوم الخميس الماضي ارتفاع حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين بنسبة تصل إلى 20 بالمئة هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 دون أن تقدم بيانات شاملة عن عدد الحالات المسجلة./انتهى/