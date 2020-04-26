مناقشة موضوع إنسحاب القوات الأمريكية من العراق في يونيو المقبل

وقال خلف لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الأحد، إن قرار إجراء المفاوضات يأتي "استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

وأضاف أن الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي "كانت ايجابية تضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها" بين الجانبين بشكل مفصل وأن "العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات ايجابية".

وذكر "أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".