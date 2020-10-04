وفد رئاسي لبناني غدا الى الكويت للتعزية بالامير الراحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المنار أن الوفد الرسمي سيضم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات.

ويعود الوفد الرسمي اللبناني في اليوم نفسه الى بيروت.

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