وفد رئاسي لبناني غدا الى الكويت للتعزية بالامير الراحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المنار أن الوفد الرسمي سيضم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات.
ويعود الوفد الرسمي اللبناني في اليوم نفسه الى بيروت.
/انتهى/
سيتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، قبل ظهر غد الاثنين بيروت الى الكويت لتقديم التعازي الى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المنار أن الوفد الرسمي سيضم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات.
ويعود الوفد الرسمي اللبناني في اليوم نفسه الى بيروت.
/انتهى/
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