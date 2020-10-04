المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات التركية تقصف 7 قرى شمالي حلب

وافاد المرصد السوري، ان القوات التركية جدّدت قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفةً كل من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة.

وبذلك، يرتفع عدد القرى والمناطق التي تعرضت للقصف البري التركي خلال اليوم إلى 7، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في قرية برج قاص الواقعة بناحية شيراوا شمال غربي حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن اشتباكات عنيفة، دارات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي./انتهى/