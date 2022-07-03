تركيا فشلت بدعم الإرهاب وتتواجد شمالي البلاد للاستحواذ على الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحاج لـ /المعلومة/، ان “تركيا قد تم افشال مخططها في دعم داعش واستغلاله في فرض امر واقع على العراق بعد الانتصار الذي حققه الحشد الشعبي على الإرهاب”.

وأضاف ان “البعد الاقتصادي لتركيا في شمال العراق هو المحرك الأساسي لعملياتها في المناطق الشمالية، عن طريق الاتفاقيات السابقة او فرض امر واقع على العراقيين للسيطرة على ثروات تلك المنطقة”.

وبين الحاج، ان “تركيا تسعى للحصول على ثروات المناطق الشمالية خصوصا بعد اكتشاف حقول للغاز في شمال البلاد وكذلك ماتم اكتشافه في الانبار، حيث تعسكر القوات التركية في مواقع معينة شمال نينوى وكذلك الحال بالنسبة لتواجد القوات الامريكية في الانبار بقاعدة عين الأسد للسيطرة على تلك الثروات المكتشفة حديثاً والممتدة من سنجار حتى قاعدة عين الاسد”.

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