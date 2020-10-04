رئيس أفغانستان يقيل 17 شخص من مستشاريه

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدر في القصر الجمهوري أكّد أن رئيس أفغانستان "محمد اشرف غنی" أقال 17 شخص من مستشاريه في تحرك غريب.

ومن بين الذين أقالهم "أشرف غني"، كبير مستشاري الرئيس للشؤون الدولية "سيد حميد كيلاني"، و كبير مستشاري الرئيس لشؤون السلام "قطب الدين هلال"، وكبير مستشاري الرئيس في الإصلاح الإداري والخدمة المدنية "أحمد مشاهد"، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون العامة "محمد أيوب رفيقي"، و كبير مستشاري الرئيس للموارد الطبيعية "شير محمد جامي زادة"، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون البحث والتطوير "شاه محمد سرغند".

ولم يتم الإعلان عن سبب قرار رئيس أفغانستان "محمد اشرف غنی"./انتهى/