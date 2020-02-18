أشرف غني رئيسا لأفغانستان لولاية جديدة

وأظهرت نتائج أولية الأحد الماضي فوز غني بـ50,64% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول، فيما حصل منافسه عبدالله عبدالله على 39,52 %، حسب ما أعلنت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات.

وتوجه الناخبون في 28 سبتمبر/أيلول الجاري إلى صناديق الاقتراع، لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تعاني من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.

وخاض 18 مرشحا الانتخابات التي انحصرت المنافسة فيها بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاما)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاما)، وحنيف أتمارا (50 عاما) مستشار الأمن القومي السابق.

وكان من بين المرشحين أيضا أحمد والي مسعود دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية الأفغانية في رابع انتخابات رئاسية عقب سقوط حكومة طالبان عام 2001.

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين، حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي، ثم في يوليو/تموز الماضي.