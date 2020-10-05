الكيان الصهيوني يسعى للسيطرة على المنطقة من خلال البحر الاحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الأسير الفلسطيني المحرر من سجون الإحتلال والكاتب في الشؤون القانونية والسياسية " صالح ابوعزة " يرى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في البحر الاحمر ما هو الا لاضعاف دول المنطقة، والسيطرة عليها، ومحاولة اضعاف قناة السويس المصرية، وتضييق الخناق على ايران.

وغرّد " صالح ابوعزة " على "تويتر": " يسعى الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة إلى اقناع الامارات والسعودية ودول الخليج الفارسي النفطية، لتصدير نفطها عبر البحر الاحمر، ومنه الى خط ايلات عسقلان، بحيث يصبح الكيان الممر الاساسي للطاقة في المنطقة نحو اوروبا، ولاضعاف قناة السويس المصرية، وسحب البساط من ايران عبر مضيق هرمز ".