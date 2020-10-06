اللواء سلامي: مكانة الحرس الثوري وهويته تتجسد في شهدائه وحراسه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك في زيارة قام بها اللواء سلامي ووفد من كبار قادة الحرس الثوري الى منزل أسرة الشهيد الجليل العميد حسين همداني على أعتاب الذكرى الخامسة لإستشهاده.

ووصف القائد العام للحرس الثوري الشهيد همداني بأنه كان يتمتع بسجايا أخلاقية فريدة، وأضاف: انه كان قائدا متسامحا ورؤوفا وذا فكر ثاقب، وكان كل من يعمل معه معجبا بأخلاقه وسلوكه.

وكان الشهيد همداني احد کبار القادة في حرس الثورة الاسلامیة، ارتقى الى العلياء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي التكفيري أثناء أدائه مهمة استشارية في ضواحي حلب بسوریا.

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