على أمريكا ان تتحمل مسؤولیة عملیة اغتیال الشهید سلیماني الجبانة

وأفادت وكالة مِهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" قال في تصريح له مساء الثلاثاء: انه على المستوى الوطني ستكون الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عملية الاغتيال الجبانة والغادرة للحاج قاسم.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس، اغتيلا بمعية 8 من مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في محيط مطار بغداد من قبل القوات الاميركية بامر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

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