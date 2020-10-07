مساعد وزير الطرق الإيراني: سيتم النظر في دعوى ايران ضد التهديدات الامريكية

وفي تصريحه خلال اجتماع وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي" مع كبار المسؤولين بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية اليوم الاربعاء، اشار "راستاد" الى تداعيات وباء كورونا السلبية على التجارة والنقل البحري في العالم؛ مبينا ان الموانئ الايرانية ليست مستثناة من ذلك.

واكد مساعد وزير الطرق، انه تم منذ بدء الجائحة اتخاذ الاجراءات الوقائية في اطار البروتوكولات الصحية السائدة على صعيد الموانئ الايرانية.

وفي معرض الاشارة الى الخطط التنموية لدى منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، نوه رئيس المنظمة بزيادة السعة الاستيعابية في مجال نقل الحاويات الى 8 ملايين طن، وتفريغ السلع الى 264 مليون طن، وحجم النقل البحري للمسافرين الى 106 ملايين طن، والسعة الاستيعابية لاسطول نقل المسافرين الى 8000 مقعد وسعة الاسطول التجاري للبلاد بواقع 7,2 ملايين طن.