سلطان عمان يصدر مرسوماً بالمصادقة على إتفاقية التعاون في النقل البحري مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في المرسوم الصادر اليوم الاربعاء من قبل سلطان عمان: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 8 من ديسمبر ۲۰۱۹م، وبعد العرض على مجلس الشورى، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

** رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره".

ويزور مسقط في الوقت الحاضر وفد ايراني تجاري رفيع المستوى برئاسة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية علي رضا بيمان باك ويضم في عضويته 30 من مندوبي الشركات الخاصة بمعية مندوبي منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات الايرانية.

واجرى الوفد الايراني الذي وصل الى مسقط الاثنين محادثات مع عدد من المسؤولين العمانيين للبحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحديد العقبات والعمل على ازالتها.

والتقى بيمان باك اليوم الاربعاء المدير العام لشركة النقل البحري العمانية للبحث حول تاسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين البلدين.

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