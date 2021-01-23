توقيع عقد تصميم وبناء 5 سفن توجيه فولاذية 

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وزارة الطرق وبناء المدن انه تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وبناء خمس سفن توجيه فولاذية في الموانئ الشمالية للبلاد من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية وشركة للصناعات البحرية حيث بلغت قيمة هذا الاستثمار 140 مليار و 800 مليون تومان.

هذا وحضر مراسم التوقيع محمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن وأكبر تركان مستشار رئيس الجمهورية وعدد من نشطاء الملاحة والصناعة البحرية.

كما تم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين منظمة الموانئ وجامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال التطوير المستقبلي والبحث والاستفادة القصوى من قدرة منظمة الموانئ للدراسات العليا في مجال تصنيع معدات الموانئ ومثيلاتها البحرية وإنتاج السفن الداخلية والقضايا ذات الصلة.

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