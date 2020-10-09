  1. السياسة
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٤٠ م

نائب قائد قوى الأمن الداخلي:

أمن شعبنا ورخاؤه خط أحمر لدى قوى الأمن الداخلي الإيراني

أمن شعبنا ورخاؤه خط أحمر لدى قوى الأمن الداخلي الإيراني

أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد قاسم رضائي، ان الحفاظ على أمن ورخاء جميع أبناء الشعب هو الخط الأحمر لقوى الأمن الداخلي ولا مجاملة مع أحد بهذا الشأن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني " العميد قاسم رضائي " أكد ان الحفاظ على أمن ورخاء جميع أبناء الشعب هو الخط الأحمر لقوى الأمن الداخلي ولا مجاملة مع أحد بهذا الشأن.

وجاء ذلك في زيارة أجراها العميد رضائي اليوم الجمعة الى الشريط الحدودي في محافظتي أردبيل وآذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد).

وتابع: فيما يتعلق بموضوع النزاع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، تابع حرس الحدود الإيراني الموضوع بسرعة ويقظة، وتم توجيه التحذيرات اللازمة لحرس حدود البلدين المتنازعين لمنع تساقط رصاص وصواريخ سهوا على الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية.

/انتهىت/

رمز الخبر 1908383

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