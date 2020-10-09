أمن شعبنا ورخاؤه خط أحمر لدى قوى الأمن الداخلي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني " العميد قاسم رضائي " أكد ان الحفاظ على أمن ورخاء جميع أبناء الشعب هو الخط الأحمر لقوى الأمن الداخلي ولا مجاملة مع أحد بهذا الشأن.

وجاء ذلك في زيارة أجراها العميد رضائي اليوم الجمعة الى الشريط الحدودي في محافظتي أردبيل وآذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد).

وتابع: فيما يتعلق بموضوع النزاع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، تابع حرس الحدود الإيراني الموضوع بسرعة ويقظة، وتم توجيه التحذيرات اللازمة لحرس حدود البلدين المتنازعين لمنع تساقط رصاص وصواريخ سهوا على الأراضي المقدسة للجمهورية الإسلامية.

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