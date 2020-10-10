الصادرات الايرانية تنمو بنحو 24% في شهر سبتمبر الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إجمالي حجم التجارة الايرانية البالغ 11 مليون طن شمل 8 ملايين و 252 ألف طن بقيمة 2 مليار و 691 مليون دولار للبضائع المصدرة و 2 مليون و 690 ألف طن من البضائع المستوردة بقيمة 3 مليارات و 76 مليون دولار.

هذا وقد زادت صادرات البلاد في شهر سبتمبر 2020 بنسبة 6٪ من ناحية الوزن و 24.5٪ من ناحية القيمة مقارنة بشهر أغسطس، وهو ما يشير إلى عودة التجارة إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا وإغلاق الحدود.

يذكر ان الصين والعراق والامارات وافغانستان وتركيا هي الدول الخمس التي استوردت اكثر من نصف وزن البضائع الايرانية خلال الفترة المذكورة.

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