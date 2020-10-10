الشارع اليمني صوتاً واحداً " طرد التحالف مطلب شعبي "

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن الشارع اليمني اطلق هاشتاغ " طرد التحالف مطلب شعبي " رداً على وقاحة وجرائم تحالف العدوان السعودي الذي انتقل من قتل الشعب اليمني الى السيطرة على مقدرات اليمن وسرقة خيراته والامعان في اذلال شعبه وحصاره وتدمير اقتصاده.

ووصل وسم " #طرد_التحالف_مطلب_شعبي " الى الترند في اليمن، واتهم اليمنيون حكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي بالعمالة والارتزاق لتحالف العدوان السعودي الاماراتي الذي ارهق كاهل الشعب اليمني بالحصار والفقر والجوع والبطالة والمرض والاوبئة والجهل والتشرذم والتقسم وتدمير المطارات والموانئ والبنى التحتية ومنع تصدير النفط والغاز، والاستيلاء على جزيرة سوقطرى وجلب العدو الاسرائيلي اليها.