ايران تؤكد على ضرورة تنمية العلاقات وتطوير التعاون مع افغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن اعضاء الوفد الايراني الذين يزور العاصمة الافغانية كابول حاليا اكد على اهمية العلاقات الثنائية ولاسيما التعاون الحدودي بين ايران وافغانستان.

واعلن الوفد الايراني خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الافغاني للشؤون السياسية "ميروفيس ناب"، استعداده لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه مساعد وزير الخارجية الافغاني بضرورة توسيع العلاقات الثنائية، " انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع بين طهران وكابول ".

وقال "ناب": " ان عقد اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة يحظى باهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة وانني على يقين بان هذا الاجتماع يتطلع الى تعزيز امن الحدود والحد من عمليات تهريب الانسان والمخدرات، وبالتالي دعم التجارة بين ايران افغانستان ".

وكما اكد على رغبة بلاده للاستفادة من خبرات ايران في شتى مجالات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، صرح السفير الايراني لدى افغانستان "بهادر امينيان"، ان اللجنة الحدودية المشتركة تسهم في تيسير الظروف، مبينا ان الوفد الايراني يضم مسؤولين من مؤسسات مختلفة في البلاد، وبما يشير الى مدى عزيمة ايران للتعاون بمختلف المجالات مع الحكومة الافغانية.

وبدوره، قال مبعوث وزارة الطرق الايرانية، "سيد حسين شفيعي" خلال اللقاء : " ان طهران مستعدة لافتتاح طريق "هرات – خواف" السككي خلال الشهر القادم، ومستعدة ايضاً لتوفير الارضية لاطلاق رحلات جوية عديدة بين الجانبين.

جدير بالذكر ان الوفد الايراني يقوم حاليا بزيارة كابول من اجل التنسيق مع الجانب الافغاني لعقد الاجتماع السادس للجنة الحدودية المشتركة بين البلدين.

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