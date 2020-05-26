وفد من طهران سيتوجه الى كابل للبحث في حادث غرق مهاجرين أفغان

وأفادت وكالة مهر للانباء، أنه من المقرر ان يتوجه وفد ايراني من وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود يوم الثلاثاء الى كابل من أجل إجراء مشاورات في خصوص حادث غرق عدد من المهاجرين الافغانيين في نهر "هرير رود".

ويتشكل هذا الوفد من مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية محسن بهاروند ومساعد وزير الخارجية رسول موسوي وممثل الحرس الحدود الايراني.

والجدير بالذكر أن وسائل الاعلام التابعة لأعداء الجمهورية الاسلامية قد نشرت قبل فترة مقطع فيديو يدعي أن الحرس الحدود الايراني القى بعدد من المهاجرين الافغان الذين دخلوا ايران بشكل غير قانوني في نهر "هرير رود" الواقع بالحدود الايراني الافغانية، ما اسفر عن مقتل عدد من الاشخاص.

وفند الحرس الحدود الايراني ووزارة الخارجية هذه الاتهامات واعتبرت طهران أن مثل هذا المزاعم تأتي ضمن اطار مساعي الاعداد لبث التفرقة و الحاق الضرر بالعلاقات الودية بين ايران وأقغانستان./انتهى/.