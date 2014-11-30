ايران تعزز علاقاتها الاقتصادية مع العراق وافغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الاقتصاد الايراني "علي طيب نيا" التقى نظيره الافغاني ووزير التجارة العراقي على هامش الاجتماع الـ 30 للجان الدائمية للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي والمنعقد في تركيا وقال ان العلاقات الاقتصادية الايرانية مع هاتين الدولتين ستتعزز .

وصرح وزير الاقتصاد الايراني لدى لقائه وزير التجارة العراقي "ملاس محمد" ان السياسة الايرانية ازاء العراق هو تعزيز العلاقات الثنائية وان ايران تعتزم زيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري مع العراق .

كما رحب وزير الاقتصاد الايراني لدى لقائه مع نظيره الافغاني "عبدالهادي ارغنديوال" بالزامية تنفيذ اتفاقيات التشجيع والدعم المشترك للاستثمارات والتعاون الجمركي بين البلدين .

من جهته طالب وزير المالية الافغاني باستمرار الدعم الانساني الايراني والتعاون في اعادة بناء افغانستان ودعم التنمية والتطور في هذا البلد /انتهى .







