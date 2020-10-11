تصريحات ترامب الأخيرة أظهرت ذروة وحشيته

واضاف خرازي اليوم الاحد في تصريح لارنا، ان الولايات المتحدة تهدف من وراء فرض عقوبات جديدة على ايران الى اركاع الشعب الايراني لذلك لجأت الى ممارسة سياسة الضغط القصوي، والانسحاب من الاتفاق النووي واغتيال الشهيد قاسم سليماني ولازالت تواصل سياسة فرض الحظر هذه.

ولفت الى ان امريكا تعمل على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تغيير النظام في ايران، ظنا منها أن هذه المؤامرات ستقوض مقاومة الشعب الايراني بينما محاولاتها هذه مألها فشل.

وصرح إن الولايات المتحدة خاوية الوفاض في سياستها الخارجية برئاسة ترامب ولهذا يقوم الاخير ببعض التصرفات ويطلق تصريحات من أجل الاستهلاك المحلي.

يذكر ان موقع وزارة الخزانة الأميركية،كان قد اعلن يوم الخميس عن فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

واستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج إذاعي "راش ليمبو" ، يوم الجمعة ، أدبيات جديدة اظهرت مستوي غضبه وفشله في ممارسة سياسة الضغط القصوي ضد الشعب الايراني.

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