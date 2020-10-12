الديقراطية الأمريكية أصبحت محطّمة بشكل واضح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت " أولبرايت " : " الديقراطية الأمريكية أصبحت محطمة بشكل واضح بسبب السلوكيات الغريبة لرئيس ولد وفي فمه ملعقة من ذهب "

وأضافت: " شعرت كما لو أني محاصرة داخل بركان ثائر مع كلب يعوي. الرئيس الذي زعم أنه يمثل القانون والنظام رفض الالتزام بقواعد النقاش التي قبلتها حملته. ورفض كذلك إدانة قوى التعصب العنصري أو التعهد بالالتزام بنتائج الانتخابات. بناء على سجله، لم يكن أي من هذا مفاجئا ".

وحول الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن هذا العام قد يشهد حدوث اضطراب كارثي، وتعود أسبابه إلى جهود الرئيس المشينة لتقويض الثقة العامة في المؤسسات الديمقراطية.

وتقول أولبرايت "كثيرا ما يسألونني عن المدة التي سيستغرقها إصلاح الضرر الذي ألحقته الإدارة الحالية بالمكانة العالمية للولايات المتحدة". أجيب "بالتأكيد، لا يمكن للبلاد التراجع عن التجربة الديمقراطية حتى لو كان الذي يمثلها هو ترامب، وهذا هو ما يفعله فريق ترامب.

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