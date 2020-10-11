  1. التغریدات
١١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٣٥ م

الشارع العراقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالتعليقات عقب الاعلان عن الاتفاق المشترک بین الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت في العراق بالتعليقات عقب الاعلان عن الاتفاق المشترک بین الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

رمز الخبر 1908463

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