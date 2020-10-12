إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام".. كتاب يروي قصص الأبطال في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام" الذي يروي ذكريات أمير عبداللهيان أثناء الأزمة السورية، أقيمت اليوم الأثنين بحضور أمير عبداللهيان، ورئيس مركز فنون الثورة الإسلامية، وزينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني وعدد من المسؤوليين الآخرين.

وقال عبداللهيان خلال المراسيم إن الشهيد سليماني وفي ذروة الأزمات وضغوط العمل لم يتجاهل التفاصيل وقد قال لي قبل عام من استشهاده إنه لا يمتلك الفرصة المناسبة لكتابة ذكرياته وذلك بسبب انشغالاته الكثيرة وطلب مني كتابة ذكرياتي في سوريا لتتناقلها الأجيال القادمة.

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