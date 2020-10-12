  1. الثقافة
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٣٠ م

بأمر من الشهيد سليماني؛

إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام".. كتاب يروي قصص الأبطال في سوريا

إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام".. كتاب يروي قصص الأبطال في سوريا

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان خلال مراسم إزاحة الستار عن كتاب "صبح شام (صباح الشام)" إن الشهيد قاسم سليماني طلب منه توثيق جوانب الحضور الملحمي في سوريا والذكريات التي عاشها المدافعون عن المقدسات في هذا البلد وذلك بهدف بقاءها للأجيال القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام" الذي يروي ذكريات أمير عبداللهيان أثناء الأزمة السورية، أقيمت اليوم الأثنين بحضور أمير عبداللهيان، ورئيس مركز فنون الثورة الإسلامية، وزينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني وعدد من المسؤوليين الآخرين.

وقال عبداللهيان خلال المراسيم إن الشهيد سليماني وفي ذروة الأزمات وضغوط العمل لم يتجاهل التفاصيل وقد قال لي قبل عام من استشهاده إنه لا يمتلك الفرصة المناسبة لكتابة ذكرياته وذلك بسبب انشغالاته الكثيرة وطلب مني كتابة ذكرياتي في سوريا لتتناقلها الأجيال القادمة.

/انتهى/
 

رمز الخبر 1908486

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