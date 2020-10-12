وفد صهيوني أمريكي يزور البحرين الأحد القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "الأناضول" أن مسؤولي الاحتلال أكدوا أن الوفد سيغادر في رحلة جوية مباشرة، من مطار بن غوريون، إلى المنامة.

وأضافت الأناضول أنه “من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش”.

وتابع الموقع “الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة تطبيع العلاقات بين الدولتين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه”.

وكانت الاحتلال والبحرين قد وقعتا إعلانا لتطبيع العلاقات بين البلدين في واشنطن يوم 15 من الشهر الماضي.

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