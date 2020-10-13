الإعلام الصهيوني يسخر من ولي عهد ابو ظبي بطريقة لا أخلاقية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن الإعلام الصهيوني سخر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وصوره بطريقة لا أخلاقية على خلفية علاقاته مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وتناولت حلقة برنامج " إيرتس نهديرت " الساخر، الذي تبثه قناة 12 العبرية علاقة محمد بن زايد ونتنياهو، حيث تحول ولي عهد أبوظبي إلى مادة للترفيه.

وتم تقديم محمد بن زايد في البرنامج بوصفه بطريقة لا أخلاقية وعاشق لنتنياهو يحاول التقرب منه بكل الطرق في إشارة إلى اتفاق إشهار التطبيع الذي تم إعلانه الشهر الماضي بين الإمارات والكيان الصهيوني.

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