واعظي : إلغاء حظر التسلح عن إيران یمثل نجاحا كبيرا للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن واعظي قال في هامش اجتماع مجلس الوزراء حول زيارة وزير الخارجية محمدجواد ظريف الى الصين، قال: ان نتائج الزيارة كانت جيدة جدا حيث تم بحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك اتفاقية 25 عاما بين البلدين .

واردف واعظي ان وزير الخارجية بحث خلال الزيارة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك و المستجدات الاقليمية والتي هي بالتاكيد مهمة بالنسبة لايران والصين .

وبين ان الصين اليوم هي ليست الصين سابقا واصاف ان امن واستقرار دول العالم يحظى باهمية لها بسبب علاقاتها الاقتصادية الكبيرة مع جميع دول العالم وتعتبر ايران شريكة لها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والسياسية .

واوضح ان زيارة وزير الخارجية للصين كانت ناجحة بحسب تقرير قدمه ظريف لمجلس الوزراء .

واعتبر واعظي رفع الحظر التسليحي ضد ايران اعتبارا من الاحد القادم انجازا كبيرا حيث تم انهاء الحظر الذي فرض على ايران منذ 2010 و قال رفع الحظر اثبت ان ايران ليست البلد الذي تستطيع امريكا فرض ارادتها عليه.

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