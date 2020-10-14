اليمن تشهد ارتفاع قياسيا لحالات تشوهات المخ والأعصاب مع تزايد استخدام العدوان للأسلحة السامة

وأكد وزير الصحة "د. طه المتوكل" أن اليمن تشهد ارتفاعا قياسيا لحالات تشوهات المخ والأعصاب مع تزايد قصف دول العدوان بأسلحتها السامة للأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان

وأوضح وزير الصحة أن دول العدوان لا تزال تمنع دخول الأجهزة التشخيصية لجراحة المخ والأعصاب وتفاقم من معاناة آلاف المرضى وتردي الخدمات الطبية اللازمة لهم

ونوه إلى أن معظم أجهزة الرنين المغناطيسي تكاد أن تتوقف بسبب منع العدوان لدخول هذا النوع من الأجهزة الطبية أو أي من معداتها.

وأشار إلى أن دول تحالف العدوان تصر على منع دخول أجهزة المناظير اللازمة لجراحة المخ والأعصاب للعام السادس على التوالي.

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