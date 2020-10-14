  1. السياسة
١٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:٥٣ م

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، ان رؤساء الجمهورية في امريكا عمدوا منذ فترة طويلة الى الاستفادة من ايران كأداة خلال سباقهم الانتخابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "خطيب زادة" تطرق في تغريدة له، الى "اعادة نشر تغريدة عبر احد الحسابات المزورة"؛ مبينا ان "رؤساء جمهورية امريكا يعمدون منذ امد بعيد الى الاستفادة من ايران كأداة انتخابية لهم؛ لكننا نشاهد اليوم نوعا اخر من الانحطاط".

واضاف : ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يتحدث يوما عن تخرصاته الخاوية حول اتصال من جانب ايران، وفي اليوم التالي يقوم بنشر نظريات المؤامرة الواهية عبر احد الحسابات المزورة التابعة الى احد الزمر الارهابية؛ وبذلك "يعيد ترامب مع كل تغريدة العظمة الى امريكا".

/انتهى/

رمز الخبر 1908575

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي