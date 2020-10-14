رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "خطيب زادة" تطرق في تغريدة له، الى "اعادة نشر تغريدة عبر احد الحسابات المزورة"؛ مبينا ان "رؤساء جمهورية امريكا يعمدون منذ امد بعيد الى الاستفادة من ايران كأداة انتخابية لهم؛ لكننا نشاهد اليوم نوعا اخر من الانحطاط".

واضاف : ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يتحدث يوما عن تخرصاته الخاوية حول اتصال من جانب ايران، وفي اليوم التالي يقوم بنشر نظريات المؤامرة الواهية عبر احد الحسابات المزورة التابعة الى احد الزمر الارهابية؛ وبذلك "يعيد ترامب مع كل تغريدة العظمة الى امريكا".

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