تدمير 552 آلية عسكرية اذربيجانية خلال المعارك مع ارمينيا

وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية، في بيان، إن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار، و21 طائرة، و16 طائرة هليكوبتر، وأربعة منظومات قاذفة صواريخ، كلها تابعة للجيش الأذربيجاني.

ووفقا للبيان الأرمني فإن القوات الأذربيجانية فقدت منذ بداية الصراع 5959 شخصا في الأعمال القتالية.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرة أذربيجانية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة، وقتل 120 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

واندلعت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.