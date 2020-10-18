رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني يتوجه الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه کتب عبدالله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول اهداف زيارته: سازور ايران للبحث حول العلاقات الثنائية ودعم المنطقة لمسيرة السلام في افغانستان.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانسان بان عبدالله عبدالله سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ووزير الطاقة رضا اردكانيان وعددا اخر من كبار المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يتباحث رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني مع كبار المسؤولين الايرانيين حول مسيرة السلام الافغانية ومفاوضات الدوحة وضرورة الاجماع والدعم الاقليمي لجهود السلام في افغانستان.

وكان عبدالله عبدالله قد زار الهند وباكستان ايضا في سياق الجهود الرامية لدعم مسيرة السلام في افغانستان./انتهى/