موسوي: إيران مستعدة لدعم عملية الحوار السياسي الافغاني الافغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" عن ترحيبه بالاتفاق بين الفائزين بالانتخابات الافغانية الاخيرة، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لدعم عملية الحوار السياسي الافغاني – الافغاني ومواصلة التنسيق بين الجماعات المختلفة وبما يشمل طالبان في هذا البلد.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ، اليوم الأحد بالاتفاق بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبدالله معلنا عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم عملية الحوار السياسي بين الافغانيين ومواصلة التضامن بين الفصائل الافغانية بما في ذلك حركة طالبان.

علما انه وبعد ثلاثة أشهر من الصراع السياسي بين أشرف غني وعبد الله عبد الله حول نتيجة الانتخابات الرئاسية ، وقع الاثنان اتفاقًا سياسيًا اليوم الأحد، وبموجب الاتفاق ، سيرأس عبدالله عبد الله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية كما سيشارك أعضاء من فريقه في مجلس الوزراء./انتهى/