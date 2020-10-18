طهران ستبذل جهودها لاجراء حوارات اساسية بين الاطراف الافغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" قال ان طهران ستبذل كل جهودها للمساعدة باجراء حوارات اساسية بين الاطراف الافغانية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد اشار خطيب زادة الى بدء المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني عبدالله عبدالله في طهران وكتب: ان افغانستان العامرة والمستقلة والنامية في ظل السلام والاستقرار، تعد مطلبا دائما للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: سنبذل كل جهودنا للمساعدة باجراء حوارات اساسية بين الاطراف الافغانية.

ويلتقي رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية في زيارته لطهران التي تستغرق ثلاثة أيام، كبار المسؤولين الايرانيين للبحث في سبل توسيع العلاقات الثنائية ومسار تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

ومن المقرر ان يتباحث رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني مع كبار المسؤولين الايرانيين حول مسيرة السلام الافغانية ومفاوضات الدوحة وضرورة الاجماع والدعم الاقليمي لجهود السلام في افغانستان.

ويرافق عبدالله عبدالله في هذه الزيارة عدد من المسؤولين الحكوميين واعضاء من مجلس النواب الافغاني.

/انتهى/