وزير الصحة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي خلال جائحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء خلال مراسم تكريم شهداء القطاع الصحي والكوادر العلاجية الذين وافاهم الأجل خلال تقديم خدمات لمرضى كورونا وأيضا تزامنا مع أسبوع قوات الأمن الداخلي.

وأعرب نمكي خلال المراسيم عن شكره وامتنانه لقوات الأمن الداخلي على ما قدموه من جهد وتفان للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى المسؤولية الجسيمة لدى هذه القوة والمتاعب التي تبذلها على الدوام.

من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي، حسين أشتري الذي حضر المراسيم المذكورة على أن هذه القوة ستقف إلى جانب الشعب والمدافعين عن الصحة حتى الإنتهاء من هذه الجائحة.

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