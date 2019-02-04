البرلمان الإيراني يمنح "سعيد نمكي" الثقة لتولي وزارة الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن عملية التصويت على الثقة للمرشح لتولي حقيبة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، تمت عن موافقة 229 نائبا ومعارضة 25 نائبا فيما امتنع 4 عن التصويت.

وكان الرئيس روحاني قد حضر صباح اليوم الاثنين اجتماع مجلس الشورى الاسلامي حيث قدم المرشح لوزارة الصحة، متحدثا عن منجزات البلاد في القطاع الصحي منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية الان.

يذكر ان منصب وزارة الصحة كان شاغرا منذ استقالة الوزير السابق حسن قاضي زادة هاشمي قبل فترة ومنذ ذلك الحين تولى سعيد نمكي مسؤولية الوزارة بالوكالة لحين التصويت على الثقة اليوم وموافقة غالبية النواب على توليه هذا المنصب./انتهى/