  1. السياسة
٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:٠٢ م

قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة

قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة

ثمن القائد العام للقوات المسلحة في رسالته بمناسبة أسبوع الشرطة لجهود قوات الامن الداخلي المبذولة.

وافادت وكالة مهر للأنباء،أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" ثمن في رسالته بمناسبة أسبوع الشرطة جهود قوات الامن الداخلي المبذولة.

وفيما يلي نص رسالة آية الله السيد علي الخامنئي لقائد قوات الامن الداخلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء أشتري

بلّغ تحيّتي وسلامي لجميع الموظفين المتميزين والمجدين والخدومين في قوات الامن الداخلي.

شعبنا الايراني العزيز يقدّر الجهود الدؤوبة التي تبذلها قوات الامن الداخلي للبلاد، ويشعر الشعب الايراني اليوم بالهيبة والاقتدار الممزوج بالرحمة في قوى الامن الداخلي للجمهورية الإسلامية الايرانية، ويرحّب شعبنا يجميع مبادرات قوات الامن الداخلي في للمنكرات.

20/10/2020

/انتهى/

رمز الخبر 1908742

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