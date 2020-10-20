كم يجب على الولايات المتحدة أن تعوض الدول التي دمرتها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "محمود رفعت" المحلل والمحامي المصري الشهير رد على إعلان الولايات المتحدة بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل تعويض ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة من خلال نشره على تويتر.

وقال المحلل المصري: "أعلن ترامب أن السودان سيدفع 350 مليون دولار كتعويضات لضحايا الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة، لذا "إذا كان الأمر كذلك" فكم يجب أن تدين الولايات المتحدة للدول التي دمرتها وملايين الأشخاص في العراق وسوريا وليبيا؟"، وأفغانستان واليمن ... نزحوا على الدفع.

وكتب: "منذ أن أعلنت الولايات المتحدة بدء ما يسمى بالحرب على الإرهاب في عام 2001 وحده، نزح 40 مليون شخص".

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