ترامب: إيران اریدها دولة قوية لكن غیر نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث إلی مؤيدية في بنسلفانيا، بأنه يريد أن تكون إيران دولة قوية ولكن بدون أسلحة نووية" .

وأضاف ترمب: "لقد قررت الانسحاب من الاتفاق المرعب للإدارة الأمريكية الاخيرة حول برامج إيران النووية، و إذا فزنا في الانتخابات، أول مكالمة هاتفية ستكون من إيران".

و اکد علی أنه بسبب العقوبات الأمريكية ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 27٪.

وقال ترامب "أتمنى لهم الصحة لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية." و أريدهم أن يكونوا دولة قوية وعظيمة.

حاول الرئيس الأمريكي مرارا زيادة أصواته في انتخابات نوفمبر بالإشارة إلى إيران و لعب بورقة ایران ويدعي ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران في أقصر وقت ممكن ، لكن جميع الخبراء الأمريكيين يعتقدون أن هذا مجرد شعار یدعیه./انتهى/

المصدر: سبوتنیک