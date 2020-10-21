مساع أمريكية لتحريض الشعب اليمني ضد سفير إيران الجديد في صنعاء

وافادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس وردا على استقدام سفير إيران الجديد إلى اليمن ردت في بيان يهدف إلى تحريض الشعب اليمني ودول المنطقة ضد إيران، بدعوى أن حسن إيرلو عضو في الحرس الثوري ومقرّب من حزب الله ویجب علی الشعب اليمني أن يعارض وجوده في بلاده.

وفي هذا الصدد، تم نشر رسالة باللغة الفارسية على حساب وزارة الخارجية الأمريكية على التويتر.

والجدیر بالذکر ان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اکد على سؤال حول وصول السفير الإيراني الجديد إلى اليمن أن"حسن إيرلو" هو السفير المفوض سيقدم قريباً نسخة من أوراق اعتماده إلى هشام شرف ، وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني ، وإلى مهدي مشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

ويشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية قدمت مساء السبت 17 أغسطس 2009 السيد "إبراهيم محمد محمد الديلمي" سفيرا مفوضا للجمهورية اليمنية لدى إيران./انتهی/