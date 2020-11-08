السفير الإيراني لدى اليمن يستقبل عدد من المسؤولين والقيادات اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعادة السفير حسن أيرلو سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية باليمن استقبل اليوم الأحد 8 نوفمبر بالعاصمة صنعاء، عدد من القيادات والمسؤولين في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.

وفي الزيارة التي قام بها الفريق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى، والدكتور عبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى، وحسين زيد بن يحيى محافظ محافظة أبين، إلى مكتب السفير الإيراني بصنعاء،

وأكد الحاضرون على عمق العلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين، ومحاولات النظام السعودي منذ عقود النيل واستهداف هذه العلاقة المتجذرة في عمق التاريخ .

وفي اللقاء تطرق المسؤولين اليمنيين، إلى ثبات وصمود الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي والحصار الظالم على مدى أكثر من 5 سنوات متواصلة، وانعكاساته على مختلف نواحي الحياة في اليمن.

وحذروا من مخططات وأهداف تحالف العدوان الرامية إلى تقسيم البلد ونهب ثرواته وخيراته، واستمرار بقاءه تحت الوصاية والعباءه السعودية، موضحين أن الشرعية الحقيقية هي لحكومة الانقاذ الوطني والمحافظات الحرة، أما حكومة هادي فقد اتضح للشعب اليمني بأنهم مجرد عملاء وأدوات رخيصة بيدِ العدوان.

ومن جانبه رحب السفير الإيراني بزيارة كلا من الفريق السامعي والدكتور الترب ومحافظ أبين حسين بن يحيى، لافتا إلى موقف بلاده الرافض والمستنكر للعدوان على الشعب اليمني العزيز، ومؤكدا على ضرورة وقف العدوان وفك الحصار ومساعدة الشعب اليمني، وأن يكون هناك حوار يمني يمني . ودون أي تدخلات خارجية.

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