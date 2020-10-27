السفير الإيراني باليمن قدم أوراق اعتماده للحكومة اليمنية

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر إخبارية، أن سفير الجمهوریة السلامیة الایرانیة في اليمن "حسن إيرلو" قدم أوراق اعتماده إلى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، اليوم الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم الخارجية الایرانیة قد أعلن في وقت سابق وصول "حسن إيرلو" السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء. وبعد وصوله إلى صنعاء التقى السفير الإيراني الجديد لدى اليمن بهشام شرف وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني وقدم أوراق اعتماده إليه.

جدیر بالذکر أن "حسن إيرلو" هو دبلوماسي مخضرم في جمهورية إيران الإسلامية، وقد سبق له تنسيق المساعدات الإنسانية الإيرانية لليمن منذ بداية الحرب العدواني ضد الیمن. كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اليمنية.

ومن أهم مهامه كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن جهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وبذل الجهد لرفع الحصار الجائر عن اليمنيين وتلبية احتياجاتهم الحيوية ، والتأكيد على وحدة الأراضي اليمنیة وسيادته الوطنية وحقه المشروع في الدفاع./انتهی/