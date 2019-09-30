ايران تبدي ترحيبها بمبادرة حكومة الانقاذ الوطني اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعلن في تصريح له مساء أمس الاحد بشان مبادرة حكومة الانقاذ الوطني اليمنية لوقف إطلاق الصواريخ وطائرات بدون طيار على السعودية مقابل وقف الهجمات السعودية على اليمن، اعلن: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بمبادرة حكومة الانقاذ الوطني اليمنية وتعتبرها خطوة في اتجاه إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: للاسف وعلى الرغم من القبول الدولي لخطة وقف اطلاق النار وانهاء الحرب ضد الشعب اليمني ، لا تزال السعودية مستمرة في اشعال نيران حريها وتواصل قصف مختلف مناطق اليمن .

وأضاف موسوي، اننا نشجع الحكومة السعودية على قبول المبادرة وندعم أي خطوة لاقرار وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني ونرى أنها تشكل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة./انتهى/