السفير الايراني يبحث مع رئيس الوزراء اليمني سبل تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى صنعاء بحث يوم الاثنين مع رئيس الوزراء اليمني سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين ايران واليمن.

ولدى لقائه مع رئيس مجلس الوزراء اليمني عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحث السفير حسن ايرلو، مع مضيفه اليمني علاقات التعاون علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، بما ينسجم والعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الشعبين اليمني والإيراني.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير الإيراني في بلده الثاني اليمن، مؤكداً أنه سيحظى بكافة أوجه الدعم والتعاون من قبل كافة الجهات الحكومية بما يخدم نشاطه الدبلوماسي في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد بن حبتور بالمواقف المشرفة للأشقاء في إيران إزاء المِحنة اليمنية الراهنة ومن القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية القضية الفلسطينية.

وثمن رئيس الوزراء اليمني، عالياً دعم ايران للشعب اليمني خلال الفترة الاستثنائية الراهنة في المجالين السياسي والإعلامي، معتبراً تواجد السفير ايرلو في صنعاء موقف أخوي شجاع للقيادة الإيرانية وتعزيزا لمواقفها الأخوية والأخلاقية تجاه اليمن.

بدوره أكد السفير ايرلو، عمق العلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية وجذورها التاريخية، مشيرا إلى أن إيران قيادة وحكومة وشعبا يكنون كل الود والاحترام للشعب اليمني ويتعاطفون مع الوضع المأساوي الراهن الذي يمر به اليمن العريق.

ولفت إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه في سبيل تمتين العلاقات الأخوية وتطويرها في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

المصدر: المسيرة نت.

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