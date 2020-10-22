الحكومة فرغت من بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية ضمن اطار مشروع "مهِر" للاسكان

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الطرق وبناء المدن عن طريق الفيديو كونفرانس: ان الحكومة الـ 11 السابقة والـ 12 الحالية اكملت بناء مليون و 350 الف وحدة سكنية وستنجز بناء 50 الف وحدة اخرى حتى نهاية العام الحالي.

واشار الرئيس روحاني الى ان مشروع "مهر" الوطني للاسكان بدا تنفيذه خلال فترة الحكومتين الـ 9 والـ 10 لبناء 2 مليون و 200 الف وحدة سكنية اكتمل منها في نهاية تلك الفترة 690 الف وحدة واضاف: ان الحكومتين الـ 11 والـ 12 اكملتا بناء مليون و 350 الف وحدة من ذلك المشروع وسيتم اكمال 50 الف وحدة اخرى حتى نهاية فترة الحكومة (حزيران 2021).

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