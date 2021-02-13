رئيس الجمهورية يحذر من موجة رابعة لكورونا قد تجتاح البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني، انطلقت صباح اليوم (السبت) ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضرورة " ان نكون حريصين على عدم الدخول في الموجة الرابعة والسيطرة على الوضع الراهن".

وذكر روحاني، أنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر. المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل".

وأردف بالقول: "الأمر آخر يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانًا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة استشراء للفيروس".

وأوضح أنه "اليوم، خلال الاجتماع، تم التأكيد مرة أخرى على أن الاهتمام بمم يفدون من الخارج إلى الداخل، خاصة الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن تستمر بمزيد من العناية والجهد".

فيما أشار إلى أنه "يجب أن يتم الإعلان عن التعاليم الصحية بشكل كامل وتكرارها من قبل الإذاعة والتلفزيون والصحف وشركات الطيران، ويجب أن تلتزم بها بالكامل، ويجب على كل من يدخل البلاد الامتثال الكامل لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك"./انتهى/