ثمانية لقاحات ايرانية مدرجة على قائمة اللقاحات المقترحة ضد فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم "منظمة الغذاء والدواء" الوطنية في ايران "كيانوش جهانبور"، اعلن ان ثمانية لقاحات ايرانية اُدرجت على قائمة اللقاحات المقترحة ضد فيروس كوفيد 19، لدى منظمة الصحة العالمية.

وكتب "جهانبور" في تغريدة بموقع تويتر اليوم السبت، " انه فضلا عن 8 لقاحات كورونا الايرانية المدرجة على قائمة اقتراحات منظمة الصحة العالمية (who)، هناك 8 لقاحات ايرانية اخرى على وشك الالتحاق بهذه القائمة ".

واوضح المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية،ان كافة الاستراتيجيات المقدّرة في ايران من اجل التوصل الى لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، اجتازت مرحلة النتاج المخبري.

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