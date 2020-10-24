لا سبيل لمواجهة كورونا سوى التزام البروتوكولات الصحية والوقائية

وأكد رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، على القيود المشددة المفروضة في المناطق عالية الخطورة، والإجراءات المتخذة لمنع مخالفات الحجر الصحي من قبل المصابين والعقوبات القانونية المقررة للمخالفين، مشددا أن "في الوقت الراهن، ليس هناك أي سبيل لمواجهة كورونا سوى التزام البروتوكولات الصحية والوقائية".

وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي انعقدت اليوم السبت بحضور وإشراف سماحة قائد الثورة الإسلامية، قدم روحاني تقريرا عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية.