ايران قادرة على تحويل الحظر الى فرصة حقيقية للتطور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد " امير حاتمي "، قال خلال مراسم تسمية مدير متاجر القوات المسلحة " اتكا": انه " في المجالات الدفاعية اثبتنا مرارا قدرتنا على تحويل الحظر الى فرصة حقيقية للتطور وحققنا انجازات مبهرة ".

واضاف: " ان القوات المسلحة في وضع جيد وان العدو يبذل ما بوسعه للاضرار بالشعب الايراني ولكن بفضل الله اثبتنا انهم غير قادرون على ذلك واثبتنا مرارا قدرتنا على استبدال الحظر الى فرصة للتطور وحققنا انجازات مبهرة في جميع المجالات الدفاعية ".

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