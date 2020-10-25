وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اكد بان كل الاعداء يسعون اليوم للمساس بامن البلاد، الا ان جهود القوى الامنية والامن الداخلي وفرت للبلاد الامن اللازم.

وقال اللواء سلامي خلال لقائه قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري لمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي في البلاد: "ان جميع الاعداء والدول المعادية يسعون اليوم للمساس بامن البلاد الا ان جهودكم ادت الى استتباب الامن الجيد في الحدود من قبل قوات حرس الحدود وفي الداخل من قبل سائر قوى الامن الداخلي المتمثلة بشرطة التحريات والنجدة والمرور ومكافحة الجرائم الالكترونية والمخدرات".

واشار قائد الحرس الثوري الى التعاون والتلاحم والتكاتف الراسخ بين قوات حرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي في سياق توفير الامن في البلاد والتصدي لكل ما يمس بامنها وقال: "اننا لا نرى وجود اي مسافة تفصلنا عنكم، فنحن جميعا حراس الثورة الاسلامية وان كنا في منظمتين منفصلتين الا ان قلوبنا هي معا".

واكد بان قوى الامن الداخلي بلغت اليوم درجة عالية من النمو والتقدم والكفاءة من حيث اداء المهمات بمهنية فائقة واخلاق سامية وحكمة ومداراة واعتبرها بانها باب الثقة بالنظام، واضاف: للانصاف ان اجراءاتكم جيدة جدا ولا بد من تبيانها ليطلع عليها المواطنون.

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