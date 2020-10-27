وزير الدفاع العراقي وسفير سوريا في بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد" بحث مع سفير سوريا في العراق "صطام جدعان الدندح" العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها ولاسيما في مجال التعاون العسكري.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وقال السفير الدندح بعد اللقاء ان هناك حرصاً سورياً عراقياً على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات القضاء على الإرهاب وحماية الحدود السورية العراقية ومنع تسلل الإرهابيين عبرها إلى الجانبين والتعاون المعلوماتي من خلال مركز التنسيق الرباعي السوري العراقي الروسي الإيراني.

المصدر : وكالة سانا

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