  1. السياسة
٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م

عراقجي يكشف عن مبادرة ايرانية لتسوية النزاع في "قره باغ " سلميا

عراقجي يكشف عن مبادرة ايرانية لتسوية النزاع في "قره باغ " سلميا

صرح مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي بانه سيقوم بجولة الى اذربيجان وروسيا وارمينيا وتركيا لتقديم مبادرة ايران بشان تسوية نزاع " قره باغ" سلميا.

وافادت وكالة تسنيم  الدولية للانباء نقلاً عن العلاقات العامة لمحافظة أذربايجان الشرقية  ان عباس عراقجي وصف خلال لقاءه  محافظ أذربايجان الشرقية مدينة تبريز وأذربايجان بانهما من أركان ايران وقال: " ان أمن سكان الحدود والشعب يعد هاما للغاية بالنسبة الينا , وقبل جولتي الى  أذربيجان وروسيا وأرمينيا وتركيا قمت بزيارة الى المناطق الحدودية في محافظتي اذربايجان الشرقية و أردبيل.

وأضاف: " إيران لديها ثلاثة سدود مشتركة مع جمهورية أذربيجان وهناك قضايا سنناقشها مع الجانب الأذربيجاني خلال زيارتنا إلى باكو"، وايضا خلال جولتي في المنطقة فانني أحمل مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية  لحل النزاع سلميا بين البلدين الجارين بحيث ساقدم المبادرة خلال لقاءاتي مع مسؤولي هذه البلدان.

وأعرب مساعد وزير الخارجية  الايراني للشؤون السياسية عن أمله في أن يعم السلام والهدوء في المنطقة بمساعدة جميع الدول المؤثرة في المنطقة.

رمز الخبر 1908945

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