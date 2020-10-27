عراقجي يكشف عن مبادرة ايرانية لتسوية النزاع في "قره باغ " سلميا

صرح مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي بانه سيقوم بجولة الى اذربيجان وروسيا وارمينيا وتركيا لتقديم مبادرة ايران بشان تسوية نزاع " قره باغ" سلميا.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلاً عن العلاقات العامة لمحافظة أذربايجان الشرقية ان عباس عراقجي وصف خلال لقاءه محافظ أذربايجان الشرقية مدينة تبريز وأذربايجان بانهما من أركان ايران وقال: " ان أمن سكان الحدود والشعب يعد هاما للغاية بالنسبة الينا , وقبل جولتي الى أذربيجان وروسيا وأرمينيا وتركيا قمت بزيارة الى المناطق الحدودية في محافظتي اذربايجان الشرقية و أردبيل.
رمز الخبر 1908945
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